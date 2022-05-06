ربيقة يزور المجاهد يوسف الخطيب

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة أمس الخميس، بزيارة منزلية للعقيد المجاهد يوسف الخطيب رئيس مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة وقائد هذه الولاية التاريخية.

وفي بيان للوزارة اليوم الجمعة، تأتي هذه الزيارة للإطمئنان على صحته وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما كانت الزيارة فرصة اثنى خلالها المجاهد الرمز العقيد يوسف الخطيب، على مجهودات القطاع سواء ما تعلق بالرعاية و المتابعة المستمرة للوضعية الصحية والاجتماعية لفئة المجاهدين.

او من خلال البرامج و العمليات الموجهة للتعريف بتاربخنا الوطني، مجددا شكره لوزير المجاهدين وذوي الحقوق على ايلائه العناية الخاصة لرموز ثورتنا المجيدة الأحياء من خلال هكذا زيارات.

وكذا إحياء مختلف المناسبات والأيام والأعياد الوطنية المرتبطة بتاريخ وطننا المجيد وصانعيه من الشهداء الأبرار و المجاهدين الأخيار الذين ضحو بالغالي والنفيس، وبدمائهم ارتوت ربوع هذه الأرض الطيبة.

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