ربيقة يزور المجاهد يوسف الخطيب
قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة أمس الخميس، بزيارة منزلية للعقيد المجاهد يوسف الخطيب رئيس مؤسسة ذاكرة الولاية الرابعة وقائد هذه الولاية التاريخية.
وفي بيان للوزارة اليوم الجمعة، تأتي هذه الزيارة للإطمئنان على صحته وتقديم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك.
كما كانت الزيارة فرصة اثنى خلالها المجاهد الرمز العقيد يوسف الخطيب، على مجهودات القطاع سواء ما تعلق بالرعاية و المتابعة المستمرة للوضعية الصحية والاجتماعية لفئة المجاهدين.
او من خلال البرامج و العمليات الموجهة للتعريف بتاربخنا الوطني، مجددا شكره لوزير المجاهدين وذوي الحقوق على ايلائه العناية الخاصة لرموز ثورتنا المجيدة الأحياء من خلال هكذا زيارات.
وكذا إحياء مختلف المناسبات والأيام والأعياد الوطنية المرتبطة بتاريخ وطننا المجيد وصانعيه من الشهداء الأبرار و المجاهدين الأخيار الذين ضحو بالغالي والنفيس، وبدمائهم ارتوت ربوع هذه الأرض الطيبة.
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ربيقة: إستلام النسخة النهائية من فيلم العربي بن مهيدي
كما كشف وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، أن القطاع سيستلم النسخة النهائية لفيلم العربي بن مهيدي بالتنسيق مع وزارة الثقافة.
هذا وعرض الوزير، في البرلمان، أهم المشاريع على مستوى الوزارة، من البرامج والآفاق التي تسعى إلى تحقيقها.
وأكد ربيقة، على أن التكفل الاجتماعي بالمجاهدين مكرس في الدستور. مضيفا أن قطاعه يطلع بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية للمجاهدين من خلال المنح.
وقدم الوزير، الخدمات التي يقدمها القطاع لهاته الفئة، حيث تم منح 1203 خدمة بمراكز الراحة. و4900 رخصة استغلال سيارات اجرة، و4882 سند للنقل الجوي. فيما بلغ عدد الاستفادات من النقل البري 36 الف.
ومن جهة أخرى، كشف الوزير، أن المتاحف استقبلت سنة 2021، أزيد من 271 ألف زائر. بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات تارخية و3 نشاطات علمية دولية.
كما أكد الوزير، أن القطاع يعمل على مواصلة جمع الشهادات الحية بحجم ساعي يقدر بأزيد من 36 ألف شهادة حية. مشددا على حماية المواقع التارخية وصيانتها وترميمها، حيث تم رصد 23 مليون للتكفل بهذه العمليات. منها أزيد من 1200 مقبرة، و3105 معلم أثري.