ربيقة يستقبل القائد العام لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية

استقبل وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيڨة، صبيحة يوم الخميس، بمقر الوزارة، القائد العام لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية، مصطفى سعدون والوفد المرافق له، حيث قدم بالمناسبة برنامجا لأهم النشاطات الوطنية الخاصة بإحياء اليوم الوطني للذاكرة المخلد لمجازر 8ماي 1945.

وحسب بيان للوزارة، أعرب القائد العام لقدماء الكشافة الإسلامية الجزائرية ، عن حرص جمعيته. على إنجاح مشروع الذاكرة الجوارية بإشراف من وزارة المجاهدين وذوي الحقوق.

من جهته، أثنى وزير المجاهدين وذوي الحقوق، على عمل الكشافة ودورها في ترسيخ الذاكرة الوطنية وغرس قيم الوطنية والمواطنة. لدى الأجيال الصاعدة، معربا عن استرداد القطاع لمساعدة ومرافقة الجمعيات والتنظيمات. التي تعمل من اجل الحفاظ على التراث التاريخي وصيانة الذاكرة وترسيخها.

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