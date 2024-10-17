ربيقة يسلّم دعوة إلى الرئيس الصحراوي لحضور احتفالات ذكرى اندلاع الثورة

سلّم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة الصحراوية بـ”الرابوني”، رسالة دعوة لرئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، لحضور المراسم الوطنية المخلدة للذكرى الـ70 لعيد اندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان للوزارة، فقد رحّب الرئيس الصحراوي “بهذه الدعوة الكريمة التي يتشرف بها”. معربا عن “جزيل شكره وعميق امتنانه لرئيس الجمهورية على هذه الالتفاتة الطيبة التي لها دلالاتها العميقة. وعن تقديره العالي لمواقف الجزائر المشرفة تجاه الشعب الصحراوي وقضيته العادلة”.

ومن جهته، نقل وزير المجاهدين وذوي الحقوق “التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية إلى الرئيس إبراهيم غالي”. مبرزا أن الاحتفال بالذكرى الـ70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر 1954 “له مكانة خاصة في وجدان الشعب الجزائري ولدى كل أحرار العالم. بقيمها السامية ومبادئها الإنسانية النبيلة”، وفقا للمصدر ذاته.