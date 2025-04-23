ربيقة يعزي في وفاة المجاهد خماياس أمّه

تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، بأخاص عبارات التعازي لعائلة المجاهد الفقيد خماياس أمّه، الذي وافته المنية.

وجاء في تعزية الوزير “بأسى وحزن عميقين تلقيت نبأ وفاة المجاهد المرحوم خماياس أمّه، تغمده الله برحمته الواسعة”.

الراحل عضو جيش التحرير الوطني، من مواليد سنة 1936 بإليزي، التحق بصفوف الثورة التحريرية المجيدة سنة 1957. بالولاية السادسة التاريخية، على الحدود الجزائرية الليبية. حيث أوكلت له ورفاق دربه مهمة تأمين قوافل جيش التحرير الوطني. بالنظر لداريته وخبرته الكبيرة بالمسالك الصحراوية الآمنة. كما تكفل بالتنسيق مع المجاهدين في خلايا جبهة التحرير الوطني. لمتابعة تحركات العدو في المنطقة إلى تحقيق الحرية والاستقلال.

ظل المرحوم وفيًا لقيم أول نوفمبر 1954 وعلى عهد إخوانه الشهداء مواصلا خدمة الوطن. وعاملا في سبيل ترسيخ المبادئ الوطنية في أفئدة الاجيال. إلى أن وافته المنية إثر مرض عضال مساء يوم 22 أفريل 2025 بمقر إقامته ببلدية برج الحواس بولاية جانت.

وقال ربيقة ف تعزيته “إذ أتوجه إلى عائلته الكريمة ورفاقه في الكفاح بولايتي جانت وإليزي. بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، فإنني أسأل الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جنانه، ويرزق أهله جميل الصبر وراسخ الثبات”.

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