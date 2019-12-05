رجال الأعمال حداد وبايري ومعزوز أمام محكمة سيدي امحمد اليوم

سيستمع اليوم الخميس قاضي الجلسة بمحكمة سيدي امحمد إلى رجال الأعمال في قضية مصانع تركيب السيارات.

وسيحاكم رجل الأعمال علي حداد بتهمة التمويل الخفي للحملة الانتخابية.

أما رجل الأعمال محمد بايري فسيحاكم بتهمة منح امتيازات غير مستحقة وصفقات مخالفة

في حين رجل الأعمال أحمد معزوز، فهو متابع أيضا بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية بـ 39 مليار، بالاضافة الى الاستفادة من امتيازات غير مستحقة.

وستشهد الجلسة محاكمة عدد من إطارات وزارة الصناعة من مديرية الاستثمار الصناعي بخصوص الامتيازات التي استفاد منها مركبو السيارات.