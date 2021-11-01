رجال من الشرق يبحثون عن رفيقة للدرب

على غرار ركن رجال من الغرب يبحثون عن رفيقة للدرب، وها نحن اليوم نفتح الأبواب لرجال من ولايات الشرق. حتى تكون لهم فرصة للظفر برفيقة العمر وشريكة الحياة. وإعلاناتنا لكل من وثق فينا وأمننا على مواصفات وشروط نتمنى أن يجد من خلالها كل منكم ضالته بإذن الله.

شاوي أصيل يريدها واعية وجادة

بالرغم من أنني حققت ذاتي وتمكنت من تبوأ منصب رائع ومريح إلا أن ثمة شيء ينقصني. حيث يكفي أنني في سن الخمسين ولم أحقق بعد حلم الأبوة.

لحسن حظي الرياح جرت بما تشتهيه سفينتي، حيث أنني وفي غمرة انشغالاتي وجدت لي متنفسا يتمثل في صفحة جادة يقف عليها طاقم متمكن من المرشدين والمرشدات. جعلوني أرى في وضع إعلان أول خطواتي لتحقيق حلمي.

أنا لطفي من باتنة، شاوي حر في الـ 54 من عمري، مطلق وللأسف دون أبناء. اشغل منصبا مرموقا ومحترما في شركة عمومية ولي مسكن خاص مريح به كل متطلبات الحياة.

أملي أن يربطني القدر بمن تكون سبب في دفع عجلة السعادة في حياتي. أريد زوجة صالحة من ولايات الشرق او الوسط، سنها مناسب لسني، تكفل لي الإحساس و التقدير. لا يهمني ان كانت عاملة أو ماكثة في البيت، كما اقبلها مطلقة أو أرملة بولدين و لي اليها كل الإحترام.

الرقم السري:

135795

من تلهم أرملا وحيدا الصبر والسلوان

الحمد لله الذي سخر لنا الأسباب ومنحنا من الأبواب ما يمكننا إن نحن قصدناها أن لا نعود خائبين. حياتي من الرتابة باتت موحشة، فوفاة زوجتي جعلت مني رجلا منكسرا. إلا أنني قررت من أجل نفسي ان استفيق من غفوة ستقضي على كل جميل في حاتي. و ارتأيت أن أبثّ بين صفحة باب الأثير رغبتي في البدء من جديد.

انا عمار من ولاية قسنطينة، أرمل لدي أولاد، 59 سنة وعامل مستقر كما لدي مسكن خاص. أتمنى الزواج وتحصيل الحلال مع امرأة تفهمني وتحترمني من الشرق ولا أمانع إن كانت أرملة أو مطلقة ولكن دون أولاد. أقبلها عاملة أو ماكثة في البيت وسنها يتراوح ما بين 45 إلى 60 سنة.

الرقم السري:

135796

طيب وشهم يريد مؤنسا لزوجته حتى تكتمل فرحته

لم أفوّت فرصة أن وجدت لي منبرا من خلاله أبني حياتي على وقع أحلام صادقة، أريد لنفسي الرقي والإستقرار. بعد أن ضمنت لي زوجتي الأولى مشكورة كل معاني الحب والإحترام، أريد التعدد على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وليس لوجود اي مشكل بيني وبين زوجتي.

أنا رجل من إحدى ولايات الشرق الجزائري، في خريفي الـ 58 أصيل محترم وجاد. متقاعد من سلك التعليم، متزوج وعلى وفاق كبير مع زوجتي. لدي سكن خاص أحيا به أجمل أيامه مع زوجة صالحة لم ترني بأسا قط. أريد وبقبول من زوجتي الأولى أن أّتّخذ لي زوجة ثانية تحيا إلى جانبي وتكون المؤنسة لزوجتي الطيبة.

ومن شروطي أن تكون من توافق على عرضي من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها ما بين 40و45سنة. شرطي أن تكون بالتعدد قابلة ومن أن تكون ماكثة في البيت، مقبولة الشكل ولي عليها أن يغدق عليها بالود والإحترام.

الرقم السري:

135797

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من ذوي الهمم يريد الحلال في أقرب الآجال

أن تكون فاقدا للبصر لا يعني أبدا أنك تكون فاقدا للبصيرة، فالحمد لله منحني الله شعلة متوقدة من الإيمان والتقبل. حيث أنني أميّز بحدس عال من يقدر ومن لا يراعي ظروف الناس، من يدعي الفهم ومن يتغاضى عن النقائص.

إعاقتي المتمثلة في فقدان نعمة البصر لم تثنني يوما في أن أكون الأحسن بين الناس، فأنا أزاول مهنة يعجز عنها حتى الأصحاء كما أنّني اكسب قوتي بعرق جبيني ولي حياة كريمة والحمد لله.

أنا شاب من إحدى مدن الوسط الجزائري، ابلغ من العمر 33سنة. أزاول عملا كفل لي أن يكون لي سكن خاص سأحيا بين أحضانه معززا مكرما.

أناشد من بنات بلدي من بوسعها ان تكون رفيقة درب، تكون له شمعة متقدة، اقبلها مطلقة او أرملة بولد. ويهمني إن كانت عاملة يكفي لإعالة أسرتين وضمان الحياة الكريمة للزوجتين. تكون ما بين 27 و31سنة، وأملي في قارئات أركان صفحة أدم وحواء كببر جدا وثقتي في القائمين على المركز أكبر.

الرقم السري:

135798

هل من زوجة لمهندس مرموق

بعد أن بلغت ما بلغته من علم ومنصب ومكانة، بات لزاما علي أن أجد لي من أكمل إلى جانبها المشوار، أنثى حالمة مثقفة وعلى قدر كبير من الأخلاق، تحقق لي حلم الإستقرار وأن أكون أبا لأبناء صالحين بإذن المولى.

أنا سمير من بجاية، أبلغ من العمر 41 سنة، مهندس فلاحي وأشغل منصبا محترما ومرموقا في مؤسسة محترمة. لدي سكن خاص وأنا مسؤول وكلي وعي وإدراك بما يترتّب عليّ كزوج.

أريد أن تكون لي زوجة صالحة، احظى بها حتى تنير درب التفوق والتألق الذي أريد أن أسلكه، سنها لا يتجاوز38سنة. أريدها عزباء وصادقة من إحدى ولايات الوسط، حبذا لو كانت موظفة مستقرة، وأشهد نفسي أنني سأكون نعم الزوج.

الرقم السري:

135799

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3800.3801.3802

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