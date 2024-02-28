رجل أعمال أمام العدالة بعد استيراده دواء منتهي الصلاحية

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية رجل اعمال ومستورد “ب.أ”. رفقة أربعة متهمين إلى تاريخ 12 مارس هذا بعد متابعتهم بإستراد دواء منتهي الصلاحية. وإدخاله الى التراب الوطني ،مع تهريب الاموال الى الخارج بطريقة غير قانونية.

هذا وقد تأجلت القضية إلى التاريخ السالف ذكره بطلب من هيئة دفاع المتهمين .

المتهمون وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و حيازة مواد صيدلانية بدون رخصة استراد و دواء متتهي الصلاحية ،و جنحة تزوير محررات عرفية، في انتظار ما ستكشف عنه جلسة المحاكمة من مستجدات جديدة .