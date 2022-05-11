الرقم السري :

139886

ستهديك السعادة وقلبها على طبق من ذهب

نستهل عروضنا في هذا الركن لإطارات متميزات من شرق البلاد، ونعرفكم على شابة حقا غايتها الستر والثبات. كما تتمنى الارتباط، والظفر بزوج صالح، متوكلة في ذلك على المولى وسألته التسهيل في أمورها. صاحبة الطلب تبلغ من العمر 43 سنة، موظفة إطار في التعليم العالي، لم يسبق لها الزواج، سليلة أسرة محافظة وطيبة. تدين لوالديها بالكثير وتعدهم أن تكون عند حسن ظنهم. أملها ورجاؤها بالله العلي القدير، أن تعانق السعادة إلى جانب رجل صادق راجح التفكير. تفضله من العاصمة أو إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا بدون أولاد أو أرملا بأولاد. شرطها فقط أن يكون مثقفا وذو نية صادقة في الزواج، يعينها في حياتها ويدفعها قدما نحو الأمام.

الرقم السري :

136887

رجل صادق يمنحها الحب والأمان هذا كل تطلب صاحبة هذا الإعلان

شابة من وسط البلاد، على قدر كبير من الاحترام واللباقة. ذات حشمة ووقار عاليين تتميز بهما، مكنتها من أن تكون سيدة الهمة والشأن بلا منازع. كما تتمنى أن تجد من يقدرها ويحتوي قلبها المفعم بالطيبة والأخلاق، سيدة تبلغ من العمر 46 سنة. مطلقة بدون أولاد، عاملة، مقبولة الشكل ومتوسطة القامة.

تحلم صاحبة إعلاننا الأول في هذا المنبر بالاقتران على سنة خير الأنام. مع رجل صادق يضع يده في يدها ويمضيان في وئام ومودة، كما تفضله من إحدى ولايات الوسط، لا يتعدى 60 سنة. لا يهم إن كان أرمل أو مطلق، عامل مستقر وحبذا لو يكون لديه سكن خاص.

الرقم السري :

136888

زوجا صالحا صادق لعروس من الغرب

نختم عروضنا من غرب البلاد وبالتحديد من ولاية مستغانم، نعرفكم على شابة متميزة وحنون. تبلغ من العمر 41 سنة، عزباء لم يسبق لها الزواج، موظفة مستقرة في مؤسسة عمومية، سمراء البشرة. ومتوسطة القامة، بشوشة كيّسة، من النوع الذي يزرع البهجة والسرور في قلب المحيطين بها.

اتصلت بنا والأمل يغمر قلبها الحنون، لأن يسوق الله إليها نصيبا تكمل معه مشوار العمر. رجل فيه من الرجولة والشهامة ما يجعلها تحيا إلى جانبه مطمئنة القلب، لا يهم من أي ولاية يكون. سنه لا يتجاوز 55 سنة، تقبله مطلقا أو أرملا بولدين فقط، وشرطها أن يكون موظفا مستقرا.

طالع أيضا :