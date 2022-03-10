الرقم السري :

135695

توقفت حياتي بعد الطلاق.. فمن تعيد لقلبي نبض الحياة

على بركة الله وعون منه نبدأ عروضنا تحت ركن رجال مطلقون يرغبون في ترميم حياتهم. لتكون بدايتنا من شرق البلاد، بالتحديد من ولاية المسيلة، نعرفكم على رجل وضع كامل ثقته في منبرنا. وأفصح عن نيته الطيبة في يبدأ من جديد وينعم بالود الأكيد، إلى جانب زوجة تداوي جراحه وتنسيه ماض أليم عاشه. إنسانة تتميز بالطيبة والأخلاق الحسنة لترافقه في مشوار العمر.

صاحب الطلب يبلغ من العمر 52 سنة، موظف مستقر ولديه سكن خاص يحيا فيه وحيدا. يريد أن يبعث الاستقرار في حياته مع إنسانة سنها من شرق أو وسط البلاد، سنها لا يتعدى 50 عام. لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، ولا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة أيضا.

الرقم السري :

136596

رجل في غاية الاحترام غايته الاقتران على سنة خير الأنام

وحتى نعطي الفرصة لجميع القراء من مختلف ولايات الوطن، نعرج إلى غرب البلاد. ومن ولاية معسكر نعرفكم على رجل طيب مسالم يتوق إلى الاستقرار والسعادة. تواصل معنا بنية أن يعيد بناء حياته على أسس متينة وخالصة، يبلغ من العمر 57 سنة. مطلق بأولاد في رعاية والدتهم. لديه سكن خاص وهو لا يطمع إلا في كرم الله بأن يسوق له زوجة صالحة حنون. يريدها من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 39 سنة، شرطه أن تكون ماكثة في البيت. لا يهمه إن كانت مطلقة أو أرملة، فقط يهمه أن تكون بدون أولاد، ولها عليه أن يرعاها ويهتم بها.

الرقم السري :

136597

مثقفة متفتحة لمهندس وهراني خلوق

أخير وليس آخرا، أردنا أن نختم هذا الركن أيضا من الغرب، من ولاية وهران بالتحديد. نقدم لكن رجل في غاية التميز، راسلنا وكله أمل أن يعثر عن شريكة الحياة، بعد أن عصف به الطلاق. فوجد نفسه وحيدا يصارع الماضي والحاضر، لكنه قرر وبكل عزم، أن يكمل نصف الدين. وينعم تحت سقف الحلال، ابن وهران يبلغ من العمر 44 عام، يشغل منصب مهندس دولة، وله سكن خاص.

كل رجائه من الله أن يظفر بإنسانة مثقفة متفتحة تنسيه جراح الماضي وتملأ عليه حياته، إنسانة مسؤولة تقية. يريدها ماكثة في البيت، ويفضلها من ولايات الغرب أو الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز 40 سنة. لا يهم إن كانت عازبة أرملة او مطلقة، فقط تكون مستعدة للزواج في أقرب الآجال.

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