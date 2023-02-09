رجل يتمنى أن يظفر بذات الدين لتكون رفيقة لدربه

الرقم السري :

136732

عاصمي في منتهى الوقار يعدك بالإحترام

من العاصمة نسعد أن تكون بدايتنا في هذا الركن مع رجل اختار منبرنا. لأن يكون له نبراسا حتى يظفر بذات الدين والأخلاق لتكون رفيقة لدربه ما بقي له من عمر. في الـ 52 من عمره، مطلق بدون أولاد، كما هو موظف مستقر ولديه مسكن خاص. جميل الخصال وطيب الخلال يرغب في الاقتران على سنة خير الأنام، بزوجة طيبة محترمة أصيلة. تكون من إحدى ولايات الوسط، سنها لا يتجاوز 45 سنة، شرطه الوحيد أن تكون ماكثة بالبيت. ولا يهمّه إن كانت أرملة أو مطلقة حتى بولد.

الرقم السري :

136733

مقاول من الغرب يريدها حنونة طيبة القلب

إلى غرب البلاد نعرّج في ثاني محطّة ونعرفكن على رجل نيته خالصة وغرضه الحلال. كما هو متزوج ويرغب في التعدد على سنة خير خلق الله، في الخمسينات من عمره، ولديه أولاد. وهو يعمل في مجال المقاولة، لديه سكن خاص.

صاحب إعلاننا هذا يريد أن يجد امرأة صادقة صالحة تؤمن بمبدأ التعدد، تكون من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنها لا يتجاوز 45 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. شرطه أن تكون جميلة الشكل حنونة طيبة القلب، ماكثة في البيت وهو من سيعولها ويتحمّل مسؤوليتها.

الرقم السري :

136734

خالصة النية والوفاء أعدها بحياة الحب والرخاء

من ولاية سوق أهراس ستكون نهاية جولتنا في هذا المنبر، لنعرفكم على شاب نيته الأولى والأخيرة الحلال. أعزب يشغل منصب عون أمن في مؤسسة بترولية بإحدى ولايات جنوبنا الجميل، مقيم مع الأهل. منتهى أمله أن يسوق له القدر زوجة صالحة تخلص له النية وتكون له السند والألفة.

يريد صاحب أخر محطة لنا في هذه الرحاب التعرف على امرأة صادقة ومحترمة. شرطه أن تكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنها لا يتعدى 38 سنة، أكثر ما يهمه أن تكون عزباء. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

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