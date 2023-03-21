رحال: تحسين الخدمات على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية ضروري

قال المدير العام للمؤسسات الصحية، البروفسور إلياس رحال. أن وزارة الصحة تحرص على تحسين الخدمات على مستوى مصالح الإستعجالات الطبية-الجراحية التي وصفها بواجهة المؤسسات الإستشفائية.

وأشار رحال، خلال لقاء نظمته الوزارة مع مدراء الصحة للولايات ومسيري المؤسسات الإستشفائية التابعة لها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. حول أربعة مسائل أساسية للتكفل بالمريض. ضرورة تحسين الخدمات على مستوى مصالح الاستعجالات الطبية-الجراحية باعتبارها واجهة أي مؤسسة إستشفائية. مؤكدا ضرورة أنسنة وأخلقة هذه الخدمات.

كما شدّد على تحسين خدمات فرز الحالات على مستوى مصالح الإستعجالات “الطبية-الجراحية”. وتحويل المرضى تفاديا للإكتظاظ مع فصل الإختصاصات التي تستقبل المرضى بهذه المصالح عن بعضها البعض.

ودعا رحال، على مدراء الصحة على تحسين خدمات الاستعجالات الطبية بالمؤسسات الجوارية التي تعمل 24سا/24سا. لتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الكبرى. كما أكد أنه ووفق نتائج عمليات التفتيش التي قامت بها الوزارة أن نسبة 80 بالمائة من الاستعجالات على مستوى المستشفيات تستدعي التكفل بها على مستوى المؤسسات الجوارية.

كما تضمنت النقطة الثالثة التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء تحسين التغذية بالمؤسسات الاستشفائية. حيث أكد المدير العام للوقاية وترقية الصحة على مستوى الوزارة، الدكتور جمال فورار. على ضرورة احترام قواعد النظافة والأمن الصحي في تحضير الوجبات الغذائية. وإسناد هذه المهمة إلى مستخدمين مؤهلين مع الإلتزام بمواعيد توزيعها.

أما النقطة الرابعة التي شددت عليها الوزارة هي توحيد اللباس الخاص بكل سلك عبر مختلف المؤسسات الاستشفائية. حيث أشار الأمين العام محمد طالحي إلى مختلف التعليمات التي أصدرتها الوزارة حول الهندام. حيث لاحظت فرق التفتيش للوزارة غياب لباس موحد خاص بكل سلك.

كما شدّد رحال على ضرورة احترام التعليمة الخاصة بذلك مقترحا وفق توجيهات الوزارة كل لون خاص بكل سلك. مع وضع علامة مميزة تحمل اسم المؤسسة الاستشفائية.

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