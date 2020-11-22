رحال: هذه هي أسباب العودة القوية لإصابات كورونا في الجزائر

تحدث المدير العام للهياكل الصحية وعضو لجنة متابعة ورصد كوفيد-19، الياس رحال، حول أسباب العودة القوية لعدد الاصابات بفيروس كورونا مؤخرا.

وقال رحال خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، اليوم الأحد، إنه ليس بصدد تحميل المسؤولية لطرف دون آخر.

وأكد ذات المسؤول، أن هناك أسبابا عديدة لإرتفاع الإصابات، على رأسها التفسيرات العلمية حول الفيروسات التي تؤكد انتشارها في الفصول الباردة.

بالإضافة إلى التجمعات داخل البيوت التي تساهم في انتقال الفيروس.

وكذا تراخي الالتزام بإجراءات الوقاية من الفيروس التاجي، يضيف رحال.

كما أرجع عضو متابعة تفشي كوفيد 19 بالبلاد، إرتفاع الإصابات، إلى زيادة عدد الفحوصات التي أصبحت تجرى في أكثر من 55 مركزا عبر الوطن، ومنها المخابر الخاصة.