رحال: 9000 مصاب بكورونا يتواجدون بالمستشفيات و15 ولاية فاقت نسبة استغلال الأسرّة 50%

كشف المدير العام للمصالح الصحية والهياكل بوزارة الصحة، الياس رحال، أنه بتاريخ 22 أكتوبر، تم تسجيل 3000 مريض كوفيد بمستشفياتنا.

وأشار في حوار لإذاعة سطيف، اليوم الجمعة، أنه الى غاية اليوم الجمعة، يوجد 9000 مريض بكورونا عبر الوطن في الاستشفاء.

وقال “يوجد 20 ألف سرير سلمت جميعها لمرضى الكورونا أي لم نصل بعد الى 50% من نسبة التشبع عبر الوطن”.

وأضاف “هناك 15 ولاية فقط نسبة استغلال الأسرّة فيها فاقت 50%، أما على المستوى الوطني فالنسبة لا تتعدى 45%“.

وكشف المدير العام للمصالح الصحية والهياكل بوزارة الصحة أن ولاية سطيف تشهد ضغطا رهيبا ونسبة التشبع فيها بلغت 65%.

وأفاد في السياق أنه تم تقديم أوامر برفع عدد الأسرة خلال 48 ساعة القادمة.

لكن رفع هذه الأسٍرّة سيكون على حساب المرضى الآخرين كالأمراض المزمنة، والسرطان ومرضى الاطفال –يضيف المتحدث-.