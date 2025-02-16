رحلات دولية بأسعار تبدأ من 199 أورو مع طيران طاسيلي

أعلنت شركة طيران الطاسيلي التابعة لمجمع سوناطراك، اليوم الاحد، في بيان لها عن إطلاق عروض سفر استثنائية لمسافريها وزبائنها على جميع خطوطها الدولية.

وجاء في البيان: “تعلن طيران الطاسيلي عن إطلاق عروض سفر استثنائية لمسافريها و زبائنها على جميع خطوطها الدولية، حيث يمكن من الآن فصاعدا حجز رحلاتكم بأسعار تبدأ من 199 يورو أو 22900 دينار جزائري ضمن عرض “هلال” .”

وأوضحت الشركة الوطنية للنقل الجوي، أن فترة الحجز تمتد من 1 فيفري إلى 5 أبريل 2025، فيما يكون موعد السفر من 22 فيفري إلى 10 أفريل 2025.

وبخصوص الأمتعة المسموحة، فإنه بإمكان المسافرين مع طيران طاسيلي حمل 10 كلغ من الأمتعة في المقصورة، بالإضافة إلى 30 كلغ من الأمتعة المسجلة، موزعة على قطعتين.