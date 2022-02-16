رحلات سياحية إلى الفضاء.. فتح مبيعات التذاكر بهذا المبلغ!

أعلنت شركة السياحة الفضائية “فيرجن غالاكتيك” عن خططها لفتح مبيعات التذاكر للجمهور الأربعاء 16 فيفري. مما يمنح الراغبين فرصة لشراء رحلات دون مدارية على متن الطائرة الفضائية الخاصة.

كما سيتم تشغيل التذاكر للعملاء المهتمين بمبلغ 450.000 دولار، من أجل تأمين مقعدهم، مع ضرورة دفع وديعة قدرها 150 ألف دولار. ثم دفع 300 ألف دولار المتبقية قبل الرحلة، ولدى Virgin Galactic تطبيق يمكن للأفراد ملؤه على موقع الشركة الإلكتروني.

في حين، نجحت شركة Virgin Galactic في نقل مؤسسها الملياردير ريتشارد برانسون إلى الفضاء في جوان الماضي. وحددت الشركة هدفا داخليا يتمثل في الوصول إلى 1000 من مبيعات التذاكر قبل بدء الرحلات التجارية الأولى. التي تنظر في نهاية هذا العام.

وقبل الرحلة، سيخضع سياح الفضاء للتدريب وسيعيشون في مساكن خاصة لرواد الفضاء. سيتم إطلاق الرحلات من الميناء الفضائي “أمريكا” في ولاية نيو مكسيكو بجنوب الولايات المتحدة.

للوصول إلى الفضاء في رحلة ستستغرق ساعة ونصف، سيطير السياح في إحدى طائرات الفضاء. التابعة لشركة Virgin Galactic والتي تقلع من الجو.

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كما يتم نقل هذه المركبات إلى ارتفاع حوالي 49000 قدم تحت جناح طائرة حاملة ضخمة تسمى White Knight Two. بمجرد الوصول إلى الارتفاع الصحيح، تطلق White Knight Two طائرة، ثم تشعل محركها الصاروخي على متنها. لتبدأ الصعود إلى الفضاء.

عندما ترتفع الطائرة إلى أكثر من 50 ميلا فوق سطح الأرض. يمكن للركاب على متنها فك أحزمة مقاعدهم والطفو حول المقصورة لبضع دقائق والتفرج على الأرض من 17 نافذة. ثم للعودة إلى الأرض يحول الطيارون أجنحة الطائرة وينزلقون إلى المدرج، مثل الطائرة العادية.

ومركبة الفضاء الرئيسية لشركة Virgin Galactic هيVSS Unity ، والتي كشفت عنها الشركة في عام 2016 واستخدمتها لنقل برانسون للفضاء. وتم الكشف عن طائرة مكتملة حديثا، VSS Imagine، في مارس من عام 2021. وتعمل الشركة حاليا على مركبة ثالثة VSS Inspire.