إعــــلانات
أخبار الجزائر

رحلات قطار وهران – بشار.. إعلان هام للمسافرين

بقلم النهار أونلاين
رحلات قطار وهران – بشار.. إعلان هام للمسافرين
  • 51
  • 0

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديديةللمسافرين على خط وهران - بشار عن تعديل مواقيت انطلاق رحلات قطار وهران – بشار.

وحسب البيان الذي نشرته الشركة على منصة الفايسبوك  تنطلق رحلة وهران – بشار على الساعة (00: 22) ليلا بدلا من الساعة (00: 21) ليلا .

وأضاف البيان أن  توقيت انطلاق رحلة قطار بشار – وهران تبقى في نفس التوقيت اليومي المعتاد على الساعة (00: 22).
كما اكدت الشركة على أنها تسعى دائما للإصغاء. لطلبات المسافرين والاستجابة لها، من أجل تقديم أفضل خدمة لفائدة مستعملي القطار.

رابط دائم : https://nhar.tv/j0eFy
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر