رحلات قطار وهران – بشار.. إعلان هام للمسافرين

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديديةللمسافرين على خط وهران - بشار عن تعديل مواقيت انطلاق رحلات قطار وهران – بشار.

وحسب البيان الذي نشرته الشركة على منصة الفايسبوك تنطلق رحلة وهران – بشار على الساعة (00: 22) ليلا بدلا من الساعة (00: 21) ليلا .

وأضاف البيان أن توقيت انطلاق رحلة قطار بشار – وهران تبقى في نفس التوقيت اليومي المعتاد على الساعة (00: 22).

كما اكدت الشركة على أنها تسعى دائما للإصغاء. لطلبات المسافرين والاستجابة لها، من أجل تقديم أفضل خدمة لفائدة مستعملي القطار.