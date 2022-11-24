رحلات نحو الجزائر.. الجوية الفرنسية تقدم أفضل العروض

أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية عن تقديم أفضل العروض فيما يخص الرحلات الجوية نحو الجزائر.

وتقدم الجوية الفرنسية رحلات نحو الجزائر من كل من باريس ومرسيليا وتولوز وليل وليون ومونبلييه.

على سبيل المثال، على خط مونبلييه – الجزائر ، تقدم الخطوط الجوية الفرنسية ، على موقعها الإلكتروني. تذكرة ذهاب في اتجاه واحد في 26 نوفمبر وتذكرة عودة في 30 نوفمبر 2022 مقابل 124 أورو.

أما من مطار باريس إلى مطار هواري بومدين، تتوفر تذكرة عودة أخرى مقابل 108 أورو فقط. للاستفادة من هذا العرض ، يجب عليك حجز رحلتك إلى الخارج في 15 ديسمبر 2022 والعودة في 2 جانفي 2023.

بالإضافة إلى ذلك ، تتوفر أيضًا تذاكر عودة أخرى من الخطوط الجوية الفرنسية. مقابل 120 أورو ، تتوفر رحلة ذهابًا وإيابًا في 3 ديسمبر و 17 ديسمبر 2022. وهذا ، من تولوز إلى العاصمة الجزائر.

بين ليون والجزائر ، أسعار الخطوط الجوية الفرنسية مغرية أيضًا. إذا حجزت رحلتك إلى الخارج في 4 ديسمبر 2022 ورحلة العودة في 8 ديسمبر 2022. فسيتعين عليك فقط إنفاق مبلغ 100 أورو لرحلتك إلى الجزائر.