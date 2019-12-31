رحلة للجوية الجزائرية بين العاصمة ووهران تعود أدراجها

تأخرت رحلة للخطوط الجوية الجزائرية، صبيحة اليوم الثلاثاء، الرابطة بين مطار الجزائر العاصمة ومطار وهران عن موعد إقلاعها لأزيد من ساعتين.

وحسب مسافرين كانوا على متن الرحلة رقم 6100، فإن الرحلة التي كانت مبرمجة صبيحة اليوم على الساعة 7.10 دقائق لم تنطلق في وقتها إلا بعد مرور ساعتين.

والغريب في الأمر أن قائد هذه الرحلة لم يستطع الهبوط بالطائرة في مطار وهران فور وصوله، وقرر العودة إلى مطار الجزائر العاصمة بعد نصف ساعة من التحليق في السماء.

ويضيف نفس المصدر، أن المغامرة لم تنته هنا، بل وتقرر توجيه الطائرة عند وصولها لمطار هواري بومدين بالعاصمة إلى وجهة أخرى وهي مطار تلمسان.

وبعد ذلك يقرر قائد الطائرة في الأخيرة إعلام المسافرين من على متن الطائرة أنهم سيتوجهون أخيرا إلى مطار وهران.