رحلة مع الجوية الجزائرية بسعر 17 أورو فقط.. هذه الوجهة والتفاصيل

تواصل شركة الخطوط الجوية الجزائرية Air Algérie إطلاق عروض ترويجية لرحلاتها نحو مختلف الوجهات سواء الخارحية أو الداخلية.

وكانت الجوية الجزائرية قد عرضت خلال الشهر الفضيل باقة من الأسعار الترويجية لرحلاتها والتي لاقت رواجا كبيرا لدى العديد من الزبائن.

رحلة الجزائر باتنة بسعر 17 أورو

وهذه المرة فاجأت الشركة الوطنية للنقل الجوي زبائنها بسعر تذكرة جد مغري لرحلة داخلية تربط بين مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة وباتنة.

ووفقا للموقع الإلكتروني لـAir Algérie، فإن سعر الرحلة ذات الإتجاه الواحد على الخط المذكور يبدأ من 3800 دينار جزائري فقط. أي ما يعادل 17 أورو بسعر الصرف الموازي .

وللإشارة، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أمر أيضا خلال شهر رمضان بخفض أسعار تذاكر النقل الجوي والبحري استثنائيا. وذلك بنسبة 50 بالمائة لفائدة أفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج.

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