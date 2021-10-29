رحماني: الأشغال متقدمة بطريق بئر خادم.. والوصول إلى القناة الرئيسية قريبا

كشف مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر عبد الرحمن رحماني، أنه تم تجنيد كافة المصالح الولائية. من أجل إعادة الطريق الوطني رقم 1 على مستوى بلدية بئر خادم إلى حالته الطبيعية.

خلال معرض حديثه، أكد رحماني في تصريح “للنهار أونلاين”، أنه ومنذ 36 ساعة على وقوع الحادثة تم تجنيد كافة المصالح. وغلق الطريق الوطني رقم 1 من أجل إصلاح الحفرة.

بالمقابل كشف المدير أنه تم توسيع رقعة الحفرة. مضيفا أنه تم حفر قرابة 18 مترا تحت الأرض من أجل الوصول إلى القناة الرئيسية للمياه.

وبمجرد الإنتهاء من أشغال الحفر والوصول إلى القناة الرئيسية للمياه ستتكفل مديرية الموارد المائية وسيال بتغليفها من أجل تسهيل عملية إعادة ردم الحفرة وإصلاح الطريق.

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وشهد، منذ صبيحة أمس الخميس، الطريق الوطني في بئر خادم بالعاصمة حادثة انهيار أرضي. كما تمثل الحادث بالتحديد في انهيار قناة الصرف الصحي على مستوى الطريق الوطني رقم 1.

وبالمقابل، أدى هذا الانهيار إلى توقف تام في حركة المرور على مستوى الطريق السريع بين بئر مراد رايس اتجاه البليدة. ويصل عمق قناة صرف المياة التي تعرضت للانهيار إلى 15 مترا.

العاصمة.. مدير الأشغال العمومية يكشف سبب انهيار القناة

كشف مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، أمس الخميس، عن سبب انهيار قناة الصرف الصحي في طريق بئر خادم بالعاصمة. كما قال عبد الرحمان رحماني، إن السبب راجع إلى الفيضانات التي شهدتها مختلف ولايات الوطن، بالأخص بلدية السحاولة بـ144 ملم.

وأشار في سياق ذات صلة، إلى أن القناة استوعبت الكثير من مياه الأمطار المتساقطة بغزارة في الآونة الأخيرة. الأمر الذي أدى إلى عدم تحملها وانهيارها كليا بعمق 15 مترا.

وبالمقابل، أضاف رحماني، في تصريح للنهار، أن مصالح ولاية العاصمة، اتخذت كل الاجراءات ووضعت الإمكانيات اللازمة لحل المشكل. “الطريق ستقطع بعد حين لدراسة إعادة تهيئة الطريق وتوسيع الحفرة” –يشير المتحدث-.

وعن فتح الطريق أمام السائقين، أوضح رحماني أنه لا يمكن تحديد الوقت لذلك، لأن –يضيف- المصالح حاليا تقوم بدراسة الوضع. وهذا من أجل معالجة المشكل من كل الجوانب وإيجاد الحلول التقنية.