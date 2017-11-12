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رحماني: “على الأنصار الصبر علينا والمنتخب سيعود لمستواه”

الرياضة
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رحماني: “على الأنصار الصبر علينا والمنتخب سيعود لمستواه”
بقلم كريم.تيغرمت

طالب حارس المنتخب الوطني شمس الدين رحماني، بضرورة نسيان الإقصاء من كأس العالم والتفكير في التحديات المقبلة التي تنتظر الخضر.

وقال رحماني لـ”النهار”: “المنتخب الوطني يمر بفترة فراغ، علينا الآن نسيان الماضي والتفكير في تصفيات أمم إفريقيا”.

وأضاف: “نملك لاعبين عالميين يلعبون في أندية أوروبية كبيرة، وبإمكاننا العودة لمستوانا في المستقبل القريب، نطلب من الأنصار الصبر”.

وبخصوص المباراة المقبلة للخضر أمام إفريقيا الوسطى أضاف: “اللعب ضد المنتخبات الإفريقية مفيد جدا، سيسمح لنا بمعرفة مستوانا وتصليح أخطائنا”.

أما عن شعوره بالتواجده رفقة المنتخب الوطني قال رحماني: “حمل القميص الوطني يمنحك حافزا كبيرا لتقديم الأفضل دائما”.

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