طالب حارس المنتخب الوطني شمس الدين رحماني، بضرورة نسيان الإقصاء من كأس العالم والتفكير في التحديات المقبلة التي تنتظر الخضر.

وقال رحماني لـ”النهار”: “المنتخب الوطني يمر بفترة فراغ، علينا الآن نسيان الماضي والتفكير في تصفيات أمم إفريقيا”.

وأضاف: “نملك لاعبين عالميين يلعبون في أندية أوروبية كبيرة، وبإمكاننا العودة لمستوانا في المستقبل القريب، نطلب من الأنصار الصبر”.

وبخصوص المباراة المقبلة للخضر أمام إفريقيا الوسطى أضاف: “اللعب ضد المنتخبات الإفريقية مفيد جدا، سيسمح لنا بمعرفة مستوانا وتصليح أخطائنا”.

أما عن شعوره بالتواجده رفقة المنتخب الوطني قال رحماني: “حمل القميص الوطني يمنحك حافزا كبيرا لتقديم الأفضل دائما”.