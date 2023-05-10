رحيل آخر لاعب حقق السداسية التاريخية مع برشلونة

تأكد اليوم الأربعاء، رحيل اللاعب الإسباني سيرجيو بوسكيتش، عن صفوف فريقه برشلونة، بعد ثماني عشرة موسم قضاها مع الفريق.

وحسب تغريدة صحفي شبكة سكاي سبور، والمتخصص في أخبار إنتقالات اللاعبين فابريزيو رومانو، فإن بوسكيتش سيغادر صفوف البلوغرانا رسميا مع نهاية الموسم الحالي.

وحسب ذات المصدر، فإن اللاعب سيرجيو بوسكيتش، سينتقل الموسم المقبل للبطولة السعودية.

وبمغادرة بوسكيتش برشلونة مع نهاية هذا الموسم، سيكون آخر لاعب من التشكيلة التي حققت السداسية التاريخية موسم 2008.2009 مع الفريق.

وللإشارة، تُوج بوسكيتش طيلة مسيرته مع برشلونة، بثلاث ألقاب رابطة الأبطال و السوبر الأوروبي، وثلاث ألقاب مونديال الأندية. وبالإضافة لثماني تتويجات بلقب الليغا، و سبع تتويجات بلقب كأس المل، والسوبر الإسباني.