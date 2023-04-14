نجم المان السيتي يتفق مع برشلونة رسميا

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، أمس الخميس، عن إقتراب نجم نادي مانشستر سيتي من الإنتقال لنادي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وحسب موقع “سبورت” الإسباني، فإن اللاعب إلكاي غاندوغان، سيلتحق بصفوف برشلونة الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع فريقه المان سيتي.

وأوضح المصدر، أن وكيل أعمال اللاعب، وعمه إلهان غاندوغان، زار مقر نادي برشلونة، وإلتقى المدير الرياضي للبلوغرانا ماتيو أليماني للمرة الثانية في ظرف 3 أشهر.

كما كشف ذات المصدر، أن المدرب تشافي يرى أن اللاعب غاندوغان أفضل بديل لسيرجيو بوسكيتش تحسبا لمغادرته الفريق.