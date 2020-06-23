رحيل المخرج الأمريكي جويل شوماخر بعد صراع مع السرطان

توفي، يوم أمس الإثنين، المخرج الأمريكي الشهير، جويل شوماخر عن عمر ناهز الـ 80 عاما في مدينة نيويورك بعد صراع لمدة عام مع مرض السرطان.

أفاد عضو في فريق العلاقات العامة التابع لشوماخر، اليوم الثلاثاء نقلا عن وسائل إعلام دولية، أن المخرج الأمريكي الشهير توفي بد صراع مع السلطان.

هذا وإشتهر شوماخر خلال مسيرته السينمائية الحافلة، التي امتدت لعقود، بإخراجه العديد من الأفلام منها “باتمان للأبد”، و”باتمان وروبن”، و “حريق سانت إلمو”، و”الأولاد الضائعون”.

وكان آخر الأعمال السينمائية، التي أخرجها شوماخر، فيلم “خطيئة”.

كما أخرج الفقيد أيضا مؤخرا حلقتين من مسلسل “بيت من ورق “، الذي حظي بإشادة كبيرة وأنتجته شبكة البث الإلكتروني “نتفليكس”.