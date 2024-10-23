رخروخ وزهانة يتفقدان مشروع خط السكة الحديدية بشار-غار جبيلات

عاين وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، ووزير النقل محمد الحبيب زهانة. مدى تقدم أشغال مشروع انجاز خط السكة الحديدية المنجمي بشار-غار جبيلات. في مقطعه الأول الرابط بين بشار وحماقير والممتد على مسافة 200 كلم.

حيث أكد وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، على أهمية مواصلة الجهود ودعم التنسيق بين مؤسسات الإنجاز. لتجسيد هذا المشروع الاستراتيجي الذي يكتسي أهمية كبرى للاقتصاد الوطني.

ويشهد هذ المشروع وتيرة انجاز متسارعة تتناسب مع الرزنامة التعاقدية التي تربط رئيس المشروع المفوض بمؤسسات الإنجاز.

من جهته ثمن وزير النقل محمد الحبيب زهانة، الوتيرة التي تسير بها الأشغال، كما حث على مواصلة العمل بنسق أعلى من أجل ربح المزيد من الوقت، وإنجاز هذا الخط الاستراتيجي الذي سيعود بالنفع على ساكنة المنطقة والاقتصاد الوطني.

وجاء هذا خلال الزيارة التفقدية التي قام بها وزير الاشغال العمومية والمنشآت القاعدية رفقة وزير النقل، محمد الحبيب زهانة إلى ولاية بشار.

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