رخروخ يبحث مع نائب رئيس مجموعة “عجلان” السعودية فرص الإستثمار

إستقبل وزير الأشغال العمومية و الري و المنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة ،الشيخ محمد بن عبد العزيز العجلان، نائب رئيس مجلس ادارة “مجموعة عجلان و إخوانه” من المملكة العربية السعودية، الذي يقوم بزيارة عمل الى الجزائر رفقة خبراء من المجموعة.

خلال هذا اللقاء ناقش الطرفان فرص العمل والإستثمار بين مؤسسات القطاع ومجموعة العجلان في مجالي الأشغال العمومية والري.

وأكد الطرفان على الإرادة المشتركة لمزيد من العمل على الإرتقاء بفرص الإستثمار والتعاون وتوسيعه في مجال تحلية مياه البحر.