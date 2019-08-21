رخصة 4 سنوات لـ40 جامعة لتنظيم مسابقة الدكتوراه

منحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رخصة لـ40 جامعة موزعة عبر التراب الوطني.

بالإضافة إلى 8 مدارس عليا و3 مراكز تكوين للتكوين في الدكتورا،والتأهيل الجامعي بداية من هذه السنة وهذا لمدة 4 سنوات.

وقد كلفت وزارة التعليم العالي، مديرية التكوين والتعليم العاليين، على مستوى الوزارة، ورؤساء الجامعات المعنية، بالتطبيق الفوري لهذا القرار.

وسيتم منحهم فرصة تنظيم مسابقة الدكتوراه للموسم الجامعي 2019-2020، الذي سيكون بداية من منتصف شهر أكتوبر.

وحسب التعليمة التي تحوز «النهار» على نسخة منها، فإن الجامعات المعنية بهذه الترقية تتمثل في جامعة بومرداس، جامعة البويرة،جامعة المدية.

وجامعة خميس مليانة، الأغواط، الجلفة، البليدة 1 والبليدة 2 وبجاية. ومن الجامعات أيضا، قسنطينة 1.

وجامعة جيجل، وعنابة، ورڤلة، الوادي، والمسيلة، ڤالمة، تبسة وجامعة سكيكدة.

إضافة إلى جامعة باتنة 1 و باتنة 2، جامعة بسكرة، سطيف 1 جامعة أم البواقي، سوق أهراس، الطارف.

وجامعة بشار، مستغانم، وهران 1 و2، سيدي بلعباس، سعيدة، تيارت، تلمسان، أدرار والشلف.

وبالنسبة للمراكز الجامعية، فقد تم تأهيل كل من جامعة المركز الجامعي تيبازة، المركز الجامعي بتسمسيلت والمركز الجامعي بعين تيموشنت.

أما بالنسبة للمدارس العليا، فقد تم تأهيل المدرسة العليا الوطنية للفلاحة، المدرسة الوطنية العليا للأشغال العمومية،المدرسة الوطنية للإحصاء والاقتصاد التطبيقي.

والمدرسة الوطنية العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل، المدرسة العليا للتجارة والمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة والقبة والمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران.

من جهة أخرى،حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منتصف شهر أكتوبر القادم،لاجتياز مسابقة الدكتوراه عبر كل الجامعات والمراكز المعنية بها.

كما أعطت الوزارة لمديري التعليم والتكوين العاليين، وكذا رؤساء الجامعات، تعليمة بالإشراف على المسابقة.

مع الحرص على أن تكون مدة التكوين في هذا الطور مدة ثلاث سنوات فقط.

وهذا ابتداء من تاريخ أول تأهيل،مع مراعاة أحكام المادتين 3 و19 من القرار رقم 547 المؤرخ شهر جوان سنة 2016.