ردا على التشكيك الأمريكي.. وزارة الصحة في غزة تنشر أسماء الشهداء

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي:

“نرفض تشكيك الإدارة الأمريكية بالأرقام التي نعلنها عن أعداد الشهداء والجرحى، ونعتبر موقفها تجردا من كافة المعايير والأخلاق الإنسانية والقيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتغنى بها”

وجاء في بيان وزارة الصحة:

“في الوقت الذي ينتظر فيه شعبنا تدخلاً دولياً عاجلاً يوقف حرب الإبادة الجماعية التي ينفذه المحتل الإسرائيلي ضد. كافة مكوناته المدنية وكوادره الصحية والإعلامية والاستخفاف بأرواح أكثر من 2 مليون انسان يعيشون في قطاع غزة، ويتعرضون لأبشع أنواع القتل الممنهج والمجازر الوحشية، تخرج علينا. الإدارة الأمريكية كعادتها لتتبنى كافة مواقف الاحتلال الإسرائيلي دون أي تحقق أو تدقيق، وتتجرد. من كافة المعايير والأخلاق الإنسانية والقيم الأساسية لحقوق الإنسان التي تتغنى بها، لتتحدث بلسان المحتل المجرم وتشكك بكل وقاحة في صحة الأرقام المعلنة من جانب وزارة الصحة في قطاع غزة. حول أعداد الشهداء والجرحى، لذا قررنا أن نخرج إليكم ونعلن بالتفاصيل وأمام العالم بأسره حقيقة. حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا أمام بصر العالم وسمعه منذ. السابع من أكتوبر الجاري. ولنؤكد أن أبواب وزارة الصحة مشرعة لجميع المؤسسات للاطلاع على منظومة العمل الصحي في وزارة الصحة ليعلم العالم أن خلف كل رقم قصة إنسان معلوم. الاسم والهوية فأبناء شعبنا ليسوا نكرات يمكن تجاهلهم.”