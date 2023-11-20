ردا على المجازر بحق المدنيين.. المقاومة تقصف تل أبيب بواحدة من أكبر الرشقات الصاروخية

قصفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر بحق المدنيين.

وحسب ما نقلته قناة الجزيرة، فإنه الرشقة الصاروخية تعد إحدى أكبر الرشقات التي أطلقتها كتائب القسام باتجاه المدينة.

وأضاف المصدر نفسه، أن صواريخ وشظايا سقطت في تل أبيب وحولون.

وللإشارة، يتواصل العدوان الصهيوني على غزة لليوم الـ45، حيث تواصل قوات الاحتلال قصف مستشفيي الإندونيسي والعودة في شمالي قطاع غزة، مما أوقع عددا من الشهداء والجرحى، وسط تحذيرات من تكرار ما حدث بمجمع الشفاء.