رد فعل عنيف من سلطات الإحتلال ضد أقرباء السجناء الستة الفارين

أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين بأن “وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الكيان الصهيوني، كانت لها ردة فعل عنيفة نفذت، ليلة أمس الثلاثاء، هجمة شرسة باستخدام الغاز ضد أسرى القسم 3 في سجن جلبوع”.

وأشار المكتب إلى أن توترا شديدا يسود السجن حتى اللحظة، وذلك بعد فرار 6 أسرى فلسطينيين من هذا السجن عبر نفق.

هذا وأكد نادي الأسير الفلسطيني أن القوات اليهودية بدأت بحملة اعتقالات لأقرباء الأسرى الستة الفارين من سجن جلبوع.

هذا وأعلنت الصحة الفلسطينية عن وصول حالة إصابة بالرصاص الحي في الرأس إلى مستشفى جنين الحكومي من بلدة عرابة.