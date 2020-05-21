رزيق: أكثر من 43 ألف تاجر سيداومون يومي العيد و10 ولايات سجلنا فيها اعتداء على أعوان الرقابة

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رزيق: أكثر من 43 ألف تاجر سيداومون يومي العيد و10 ولايات سجلنا فيها اعتداء على أعوان الرقابة
بقلم أمينة داودي

كشف وزير التجارة كمال رزيق، أنه تم تسخير أكثر من 43 ألف تاجر للمداومة يومي عيد الفطر المبارك، وسيتم التقيد بالإجراءات الحجر الصحي التي فرضتها الحكومة.

وأضاف خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، أن مداومة التجار ستكون من السابعة صباحا إلى غاية الواحدة بعد الزوال، نظرا للحجر الصحي والأزمة الصحية التي تمر بها البلاد.

من جهته ثمّن الوزير مجهودات أعوان الرقابة خلال هذا الشهر بالرغم من تفشي الوباء، كما استنكر أيضا للإعتداءات التي طالتهم خلال القيام بأعمالهم، كاشفا أنه تم تسجيل 10 ولايات تم فيها الإعتداء على الأعوان وحتى المدراء.


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