رزيق: إطلاق تطبيق إلكتروني يسمح للمستهلكين الحصول على معلومات التجار

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، عن إطلاق تطبيق إلكتروني. يتيح للمستهلكين الحصول على المعلومات الخاصة بالتجار المتنقلين والحرفيين للإستفادة من سلعهم وخدماتهم.

وقال رزيق، خلال اشرافه على افتتاح فعاليات معرض الموقار الدولي رفقة وزير التجارة و الصناعة التقليدية والسياحة الموريتاني لمرابط ولد بناهي، أن هذا التطبيق الإلكتروني الذي يمكن تحميله على الهاتف الذكي مجانا عبر “غوغل ستور”. يسمح للمستهلكين بالحصول على أرقام هواتف وعناوين التجار المتنقلين والحرفيين المسجلين في الأرضية الرقمية للوزارة التي تتضمن 120 نشاط.

من جهته أشار محمد سليماني المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، أن هذا التطبيق المسمى (CNRC EMBULANT) والذي تم تطويره بأيادي جزائرية خالصة. يعتبر همزة وصل بين المستهلك والتجار المتنقلين والمهنيين المسجلين في الأرضية الوطنية الخاصة بهم. مضيفا أنه تم تسجيل أكثر من 16 ألف تاجر متنقل وحرفي في السجل التجاري المتنقل منذ إطلاقه.

وتهدف عملية التسجيل في السجل التجاري المتنقل الى تمكين ذوي المؤهلات من حرفيين. صناعيين وتجار من ممارسة نشاطاتهم بسهولة تامة على مستوى الأسواق. بالإضافة كذلك إلى الأحياء والأماكن المعزولة، لتحقيق مبدأ تقريب التجار من المواطن خاصة على مستوى الأحياء التي لا تتوفر على أسواق جوارية.

وقام وزير التجارة كمال رزيق رفقة نظيره الموريتاني مرفوقا بعدد من إطارات القطاع ورجال الأعمال والسلطات المحلية. بجولة في مختلف فضاءات هذا المعرض الذي أقيم في خيمة عملاقة بمدينة تندوف. كما قدم للوزير الموريتاني مختلف المنتوجات الجزائرية في مختلف الشعب كالصناعات الغذائية. الكهرومنزلية والكيمياوية والكهربائية والصناعات العسكرية.

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