رزيق: إنشاء بطاقة التصدير.. وبوابة إلكترونية لمعرفة المنتوجات الوطنية والمواد المستوردة

كشف كمال رزيق وزير التجارة، أن هناك مشروع إنشاء بطاقة التصدير لمعرفة ما نحتاجه من المواد المستوردة وما نصدره.

وأضاف الوزير خلال زيارة تفقدية لولاية البليدة، أن هناك مشروع آخر يتمثل في البوابة الإلكترونية لمعرفة كل المنتوجات الوطنية.

وأوضح رزيق، أنه بعد موافقة الحكومة سيتم العمل بالمشروع الجديد، خاصة وأن هناك إستمارة يمكن للصناعيين سحبها مستقبلا.

وأضاف في ذات السياق، أن هناك دليل للمنتوج الجزائري سيتم توزيعه على المطارات وحتى بعض الدول العربيه والإفريقية.

ويهدف هذا الدليل إلى التعريف بكل المنتوجات الجزائرية.

وأضاف أن إستهلاك كل ما هو جزائري سيحافظ على اليد العاملة الجزائرية، ويرفع من الدرات الإنتاجية والمحافظة على المؤسسات الوطنية.