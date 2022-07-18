رزيق: إيطاليا أهم شريك إقتصادي لنا ونسعى لرفع المبادلات التجارية معها

أكد وزير التجارة كمال رزيق، أن إيطاليا هي أهم شريك إقتصادي للجزائر، وأن الدولة تسعى لرفع المبادلات التجارية معها إلى مستوى أعلى وخاصة المحروقات.

وأضاف الوزير، في كلمة له بالمنتدى الاقتصادي الجزائري الإيطالي، أن إيطاليا تملك 3979 مؤسسة تنشط في الجزائر. وكشف رزيق أن حجم المبادلات التجارية مع إيطاليا بلغ سنة 2021، 8.5 مليار دولار.

وأكد الوزير، أن الجزائر تولي أهمية بالغة لتطوير علاقاتها الاقتصادية مع الشريك الايطالي للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني. وكذا خلق روابط فعالة بين الهيئات الرسمية وبين رجال أعمال البلدين.

ويأتي ذلك، بهدف تعزيز تواجد الشركات الإيطالية بالجزائر وكذا إبرام شراكات مع المؤسسات الجزائرية، للاستفادة من خبراتهم.

وفي الأخير، دعا الوزير، رجال الأعمال الإيطاليين، لتعزيز تواجدهم في الجزائر.

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