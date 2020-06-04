رزيق: الوزارة ستواصل دعم الإستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات

أكد وزير التجارة كمال رزيق يوم أمس الأربعاء أن الوزارة مستمرة في دعم الاستراتيجية الوطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات.

و قال رزيق انه بالاضافة الى جملة من الإجراءات التي تشتغل عليها الوزارة والتي من شأنها تسهيل عمليات التصدير ورفع حصص الصادرات خاصة لهذا النوع من المنتجات الخصوصية التي تزخر بها الجزائر .

وجاء هذا خلال اجتماعه مع ممثلي الجمعية الوطنية لتطوير الخروب وجمعية الوطنية للنباتات الطبية والعطرية والزيوت الأساسية والجمعية الوطنية للمنتوجات الأصلية، ويأتي هذا اللقاء أيضا في اطار مساهمة قطاع التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة في تأطير ودعم التصدير الخاص بمنتجات هذه الشعب .