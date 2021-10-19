رزيق: بيع البطاطا المحجوزة لن يتجاوز 50 دج

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، أن بيع البطاطا المحجوزة سيكون بسعر لا يتجاوز 50 دج.

وأضاف الوزير خلال إفتتاح الصالون الأوّل للتصدير بولاية بومرداس، أن كمية البطاطا المحجوزة تجاوزت 12 ألف طن. كما أن عملية بيعها ستنطلق من ولايتي العاصمة وبومرداس لتعمم على 58 ولاية قريبا.

من جهته دعا رزيق الفلاحين والمخزنين والتجار بضرورة تقديم تصريح عن مخزوناتهم. لأن تقديم المعلومات حول كمية ومكان المخزون سيسهل عملية التوزيع ويضمن إستقرار السوق.

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