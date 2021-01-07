رزيق: سنزيد حجم المبادلات مع أمريكا ونفعّل شراكات في عدة مجالات وفق قاعدة رابح-رابح

استقبل وزير التجارة كمال رزيق اليوم الخميس، مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا ديفيد شينكر.

وناقش الطرفان جملة من القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك وسبل تفعيل شراكات في العديد من المجالات.

هذا ونوه رزيق خلال هذا اللقاء، بعمق العلاقات السياسية والتاريخية والتجارية التي تربط البلدين.

كما أكد الوزير أن مسعى الوزارة اليوم هو زيادة حجم المبادلات مع الولايات المتحدة الأمريكية وتفعيل شراكات وفق قاعدة رابح-رابح في العديد من المجالات.

ودعا رزيق إلى تفعيل مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي يهتم بتوجيه وتأطيرمستثمري البلدين من ناحيةالقوانين،والضوابط المتعلقةبالتجارة البينية وفرض الاستثمار والتشاور.

وأكد ايضا الوزير المنتدب لدى وزير التجارة المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي الذي حضر اللقاء أن العلاقات الجزائرية-الامريكية ستعرف دفعا قويا في شقها التجاري،

خصوصا بعد القضاء على وباء فيروس كورونا وتفعيل اتفاقية التبادل التجاري الحر القارية الإفريقية.

ومن جهته،أوضح مساعد كاتب الدولة الأمريكي أن الجزائرشريك استراتيجي لأمريكا في القارة الافريقية بدليل الاتفاقيات المبرمة سابقا في شتى المجالات.

مضيفا أن المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين على اطلاع بالامتيازات التي تتوفرعليها وتمنحها السوق الجزائرية وهو مايشكل فرصة حقيقية لشراكات ناجعة مستقبلا.