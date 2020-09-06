رزيق في زيارة لتندوف وأدرار لمعاينة تجسيد تجارة المقايضة مع الدول الحدودية

يزور وزير التجارة، كمال رزيق، يومي الإثنين والثلاثاء، ولايتي تندوف وأدرار لمعاينة تجسيد تجارة المقايضة مع الدول الحدودية.

ووفق وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان الوزارة، فإن الوزير رزيق سيكون مرفوقا بالوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عيسى بكاي.

وتدخل الزيارة في إطار “متابعة تجسيد القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والمالية الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية”.

وستسمح الزيارة للوزيرين بمعاينة تفعيل الإجراء التنظيمي الجديد الذي اتخذته الوزارة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين لتأطير عمليات التصدير نحو دول الجوار.

وسيضمن تفعيل هذا الإجراء نقل المنتجات المصدرة إلى غاية النقطة الكيلومترية صفر على مستوى الشريط الحدودي مع كل بلد.

وأوضح بيان الوزارة بأن الزيارة سيتخللها تدشين وزيارة بعض المرافق التابعة للقطاع، إلى جانب لقاءات خاصة مع المتعاملين الاقتصاديين لكلا الولايتين.