رزيق للمؤسسات: “يا تدخلوا في الصف يا العدالة والغلق”

قال وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، إن وزارته لن تتسامح مع أية مؤسسة تستخدم مواد منتهية الصلاحية وتتلاعب بصحة المواطنين.

وخلال انطلاق أشغال اللقاء الوطني لوزير التجارة مع إطارات القطاع، أشار أنه سيتم تشديد الرقابة على جميع المؤسسات التي تشتغل في قطاع التغذية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وأضاف الوزير أنه سيتم تفعيل 29 مخبر، حيث سيتم مراقبة المنتوجات المستوردة أو المحلية عبر هذه المخابر.

وأكد رزيق أن العدالة ستكون صارمة مع مؤسسات التي تقدم للشعب أشياء منتهية الصلاحية.

وناشد وزير التجارة، كل المؤسسات والشركات العمومية والخاصة، التكيف مع القانون.

وأورد رزيق لانريد مشاكل مع أية مؤسسة أو شركة، ولا نريد إغلاق أي مصنع، لكن إن وصل الأمر لصحة المواطن سنضطر إلى دخول أروقة العدالة أو حتى الغلق”.