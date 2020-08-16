رزيق وبكاي يدرسان سير عمل اللجنة المكلفة بأخلقة العمل التجاري

ترأس وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الأحد، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي ، اجتماع خص به متابعة سيرعمل اللجنة المكلفة بأخلقة العمل التجاري.

كما درس الوزيرين مدى تقدم أشغال اللجان الفرعية التي شرعت رسميا في مراجعة بعض النصوص القانونية والإجراءات المنظمة للنشاط التجاري وهذا بالتنسيق مع الشركاء والمهنيين وباقي القطاعات الوزارية المعنية .

وقد أكد الوزير أن هذه اللجان تعمل على دراسة كل المقترحات التي من شأنها أخلقة العمل التجاري وإعادة الاعتبار لهذا النشاط على غرار تنظيم الأسواق، بالإضافة إلى رقمنة التعاملات التجارية كتعميم استخدام الدفع الالكتروني.