رزيق وبكاي يدرسان سير عمل اللجنة المكلفة بأخلقة العمل التجاري

ترأس وزير التجارة كمال رزيق، اليوم الأحد، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي ، اجتماع خص به متابعة سيرعمل اللجنة المكلفة بأخلقة العمل التجاري.
كما درس الوزيرين مدى تقدم أشغال اللجان الفرعية التي شرعت رسميا في مراجعة بعض النصوص القانونية والإجراءات المنظمة للنشاط التجاري وهذا بالتنسيق مع الشركاء والمهنيين وباقي القطاعات الوزارية المعنية .
وقد أكد الوزير أن هذه اللجان تعمل على دراسة كل المقترحات التي من شأنها أخلقة العمل التجاري وإعادة الاعتبار لهذا النشاط على غرار تنظيم الأسواق، بالإضافة إلى رقمنة التعاملات التجارية كتعميم استخدام الدفع الالكتروني.
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