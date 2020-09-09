رزيق وبكاي يقيمان زيارة العمل التي قادتهما إلى تمنراست وإليزي وتندوف وأدرار

ترأس اليوم الاربعاء وزير التجارة كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي بمقر الوزارة إجتماع للإطارات المركزية.

الاجتماع جاء لتقييم زيارة العمل التي قام بها الوزيران لكل من ولايات تمنراست، إليزي ، تندوف وأدرار.

وأكد وزير التجارة على ضرورة المتابعة الميدانية لكل الإجراءات والقرارات المتخذة ميدانيًا في كل الولايات التي تم زياراتها.

وشدد على التكفل الفعلي بمختلف المقترحات والانشغالات التي تقدم بها المتعاملين الإقتصاديين والشركاء المهنيين والجمعيات في اللقاءات التي أشرف عليها الوزيران في هذه الولايات.