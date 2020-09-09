رزيق وبكاي يقيمان زيارة العمل التي قادتهما إلى تمنراست وإليزي وتندوف وأدرار

ترأس اليوم الاربعاء وزير التجارة كمال رزيق رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي بمقر الوزارة إجتماع للإطارات المركزية.
الاجتماع جاء لتقييم زيارة العمل التي قام بها الوزيران لكل من ولايات تمنراست، إليزي ، تندوف وأدرار.
وأكد وزير التجارة على ضرورة المتابعة الميدانية لكل الإجراءات والقرارات المتخذة ميدانيًا في كل الولايات التي تم زياراتها.
وشدد على التكفل الفعلي بمختلف المقترحات والانشغالات التي تقدم بها المتعاملين الإقتصاديين والشركاء المهنيين والجمعيات في اللقاءات التي أشرف عليها الوزيران في هذه الولايات.
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