رزيق يدعو الجمعيات المهتمة بتربية المواشي لإبرام إتفاق تعهد

رد وزير التجارة، كمال رزيق، عن الجمعيات المهتمة بتربية المواشي التي عارضت قراره بالتوجه نحو إستيراد اللحوم خلال شهر رمضان الكريم، بتأكيد القدرة على تمويل السوق الوطنية محليا.

وقال رزيق، في منشور له عبر صفحته الرسمية، “سمعت الكثير يتكلمون على أن لنا القدرة على تمويل السوق الوطنية باللحوم الحمراء، أنا سعيد بذلك”.

وأضاف “قلت سنستورد في حالة عدم استطاعتنا الإيفاء بحاجياتنا من اللحم المحلي، بدل اللحوم المجمدة”.

وأعلن “أدعوا كافة هذه الجمعيات لإبرام اتفاق معنا تتعهد بموجبه انها تغطي السوق باللحوم الحمراء وبسعر 800 دج للكلغ”.

وقال “الدعوة رسمية لكم، يوم الثلاثاء الموافق لـ 18 فيفري 2020، لإبرام الاتفاق، لنبين للشعب الجزائري هل هي حقا لها القدرة أم استعراض فقط أمام الكاميرات”.