رزيق يشارك في أشغال الندوة الوزارية الـ11 للإتحاد من أجل المتوسط حول التجارة

شارك اليوم الثلاثاء وزير التجارة كمال رزيق في أشغال الندوة الوزارية الحادية عشرة للإتحاد من أجل المتوسط حول التجارة.

وحسب بيان للوزارة، فإن الندوة الوزارة تمت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأضاف البيان، أن الندوة تأتي في ظل التحديات التي يهدف الاتحاد إلى تحقيقها خدمة لمصالح شعوب المنطقة الأورومتوسطية.

وذلك بتعزيز التعاون والاندماج الإقليمي من خلال تجسيد العديد من المشاريع المشتركة والذي من شأنه أن يجعل من المنطقة أكثر إستقرار إقتصاديا من حيث النظرة المستقبلية على ضوء التحديات الراهنة التي فرضتها أزمة تفشي وباء فيروس كورونا وآثارها السلبية على إقتصاديات دول المنطقة.