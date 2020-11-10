رزيق يشارك في أشغال الندوة الوزارية الـ11 للإتحاد من أجل المتوسط حول التجارة

شارك اليوم الثلاثاء وزير التجارة كمال رزيق في أشغال الندوة الوزارية الحادية عشرة للإتحاد من أجل المتوسط حول التجارة.
وحسب بيان للوزارة، فإن الندوة الوزارة تمت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
وأضاف البيان، أن الندوة تأتي في ظل التحديات التي يهدف الاتحاد إلى تحقيقها خدمة لمصالح شعوب المنطقة الأورومتوسطية.
وذلك بتعزيز التعاون والاندماج الإقليمي من خلال تجسيد العديد من المشاريع المشتركة والذي من شأنه أن يجعل من المنطقة أكثر إستقرار إقتصاديا من حيث النظرة المستقبلية على ضوء التحديات الراهنة التي فرضتها أزمة تفشي وباء فيروس كورونا وآثارها السلبية على إقتصاديات دول المنطقة.
التعليقات (0)