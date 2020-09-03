رزيق يشارك في الدورة 106 للمجلس الإقتصادي والإجتماعي لجامعة الدول العربية

شارك اليوم الخميس وزير التجارة، كمال رزيق، في اجتماع المجلس الوزاري للدورة 106 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية.

وحسب بيان للوزارة، فقد انعقد الإجتماع بتقنية التحاضر عن بعد، وبرئاسة دولة الكويت.

وأضاف البيان، أن الإجتماع تناول الملف الاقتصادي لهذه الدورة، وتأثر قطاعات اقتصادية عربية عديدة بجائحة كوفيد -19.

خاصة قطاعات النقل والسياحة وقطاعات الإنتاج والصناعة، إلى جانب تأثر القطاع الخاص العربي وقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار البيان، إلى أن الإجتماع تطرق إلى التحضير للمواضيع الاجتماعية والإقتصادية التي سوف تطرح في القمة العربية القادمة التي ستنظمها الجزائر .

وتناول الاجتماع أيضا جهود جامعة الدول العربية لمساعدة دولة لبنان.