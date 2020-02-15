رزيق يطلب من المواطنين المشاركة في محاربة الفساد

طلب وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم السبت، من المواطنين المشاركة في محاربة الفساد والمفسدين.

وكتب رزيق عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، ” للمشاركة في محاربة الفساد، اطلب منكم اعطائنا ماهي البلدية التي مازال الحليب يباع فيها بغير سعر 25دج”.

وأضاف”ماهو الموزع أو التاجر أو الملبنة التي مازالت خارج الصف”، وقال”الذين مازالوا يبيعون الحليب بالبيع المشروط أي يجبرك بأخذ شيء مع الحليب المدعم”.

ونشر وزير التجارة حساب إلكتروني لإرسال أي معلومة بخصوص هذه القضية.

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كما أسدت وزارة التجارة، تعليمة إلى كافة مدراء التجارة الولائيين بشأن قضية الحليب.

وأفاد رزيق، في التعليمة التي نشرتها وزارة التجارة عبر صفحتها الرسمية، “نطلب من جميع مدراء التجارة الولائيين، إرسال تقارير على حالة الحليب لكل بلدية، وهذا قبل يوم الإثنين على الساعة 18 إلى مكتبي عن طريق الفاكس”.

وأضاف “سوف يتم مقارنة معلوماتكم مع معلومات المرسلة من طرف المواطنين إلى بريدي الإلكتروني أو صفحتي بالفيسبوك”.

هذا وطلب رزيق من المواطنين المشاركة في محاربة الفساد، عن طريق إرسال أي معلومات بخصوص بيع الحليب في بريده الإلكتروني.