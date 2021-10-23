رزيق يعرض التدابير المتخذة لتسهيل المبادلات التجارية بين بلدان القارة الإفريقية

استمعت الحكومة، اليوم السبت، إلى عرض قدّمه وزير التجارة كمال رزيق حول العروض التعريفية والأولية للجزائر في مجال تجارة السلع والخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وذلك على هامش اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، أين عبد الرحمان اليوم السبت.

وقد انصب العرض الذي قدمه وزير التجارة، على بعض التدابير الـمتخذة من طرف الجزائر بعنوان هذه الآلية الإفريقية التي انضمت إليها الجزائر.

والتي ترمي إلى إقامة تعاون مثمر في الـميادين التجارية والجمركية وكذا إلى وضع ترتيبات تسهيلية للمبادلات التجارية بين بلدان القارة الإفريقية.