رزيق يهنىء أسرة القطاع والشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك

هنأ وزير التجارة، كمال رزيق، إطارات وموظفي القطاع والشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وفي رسالة تهنئة نشرها عبر صفحته الرسمية، قال رزيق:”بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم إلى كل إطارات وموظفي القطاع بأصدق التهاني وأطيب الأماني وإلى كافة الشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعاء بأحر التبريكات.”

كما دعا الوزير الله عزوجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة المباركة بالخير واليمن والبركات وعلى الجزائر بالمزيد من الرقي والوحدة والإستقرار والإزدهار.

والأخير، تقدم رزيق بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح كل الإجراءات التي إتخذت خلال شهر رمضان الكريم، من إطارات وموظفين والشركاء المهنيين من إتحاد وجمعيات والمصالح الأمنية على إختلافها وباقي القطاعات الحكومية الشريكة وكذا الأسرة الإعلامية.