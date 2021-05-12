رزيق يهنىء أسرة القطاع والشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك

هنأ وزير التجارة، كمال رزيق، إطارات وموظفي القطاع والشعب الجزائري بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وفي رسالة تهنئة نشرها عبر صفحته الرسمية، قال رزيق:”بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أتقدم إلى كل إطارات وموظفي القطاع بأصدق التهاني وأطيب الأماني وإلى كافة الشعب الجزائري والأمة الإسلامية جمعاء بأحر التبريكات.”
كما دعا الوزير الله عزوجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة المباركة بالخير واليمن والبركات وعلى الجزائر بالمزيد من الرقي والوحدة والإستقرار والإزدهار.
والأخير، تقدم رزيق بجزيل الشكر لكل من ساهم في إنجاح كل الإجراءات التي إتخذت خلال شهر رمضان الكريم، من إطارات وموظفين والشركاء المهنيين من إتحاد وجمعيات والمصالح الأمنية على إختلافها وباقي القطاعات الحكومية الشريكة وكذا الأسرة الإعلامية.
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