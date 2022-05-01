رزيق يهنىء موظفي القطاع والشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك

قدم وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الأحد، تهانيه، إلى عمال القطاع والشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وجاء في رسالة تهمئة للوزير:”بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يطيب لي أن أتقدم بإسمي الخاص ونيابة عن كافة اطارات وموظفي القطاع إلى الشعب الجزائري والأمة الاسلامية جمعاء بأصدق التهاني والتبريكات وأطيب الأماني ،داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى وطننا الحبيب بالخير واليمن والبركات وبالمزيد من الإستقرار والرقي والرحمة والمحبة.”

وأضاف رزيق:”كما أتقدم بهذه المناسبة الطيبة لكل إطارات وموظفي القطاع وكل الشركاء المهنيين على التفاني في تأدية مهامهم السامية والتجند الكامل طيلة الشهر الفضيل خدمة للوطن والمواطن. عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.”

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