رزيق يهنىء موظفي القطاع والشعب الجزائري بعيد الفطر المبارك
قدم وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الأحد، تهانيه، إلى عمال القطاع والشعب الجزائري، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وجاء في رسالة تهمئة للوزير:”بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك يطيب لي أن أتقدم بإسمي الخاص ونيابة عن كافة اطارات وموظفي القطاع إلى الشعب الجزائري والأمة الاسلامية جمعاء بأصدق التهاني والتبريكات وأطيب الأماني ،داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا وعلى وطننا الحبيب بالخير واليمن والبركات وبالمزيد من الإستقرار والرقي والرحمة والمحبة.”
وأضاف رزيق:”كما أتقدم بهذه المناسبة الطيبة لكل إطارات وموظفي القطاع وكل الشركاء المهنيين على التفاني في تأدية مهامهم السامية والتجند الكامل طيلة الشهر الفضيل خدمة للوطن والمواطن. عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير.”
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استقبل وزير التجارة وترقية الصادرات كمال رزيق، اليوم الخميس، سفير كولومبيا بالجزائر خوسي أنطونيو صولارتي غوميز.
وحسب بيان للوزارة، فقد تحادث الطرفان حول سبل ترقية مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما تم التأكيد، خلال هذا اللقاء والذي انعقد بمقر الوزارة، على ضرورة تفعيل مجلس أعمال مشترك.يفتح المجال أمام رجال الأعمال لبحث فرص الشراكة الممكنة. إلى جانب تنظيم لقاءات عمل متواصلة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.
كمت أبرز رزيق في هذا اللقاء “حرص الجزائر التام على تطوير المبادلات التجارية مع دول أمريكا اللاتينية. من خلال تعزيز تواجد المنتوج المحلي في الأسواق الخارجية. إضافة إلى بحث اليات فعالة لتصدير السلع والخدمات في تلك المنطقة”.
ومن جانبه، أوضح السفير الكولومبي أن بلاده تتطلع لأن تكون الجزائر شريكها الاستراتيجي في إفريقيا.
مبديا كامل الاستعداد لتأسيس علاقات التعاون في مختلف المجالات وفي القضايا ذات الاهتمام المشترك.
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