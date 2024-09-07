رسالة قوية من الوزير الأول عقب الإدلاء بصوته الانتخابي

أدى الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم السبت، واجبه الانتخابي، المتعلق برئاسيات 2024 المسبقة.

وقال الوزير الأول عقب الادلاء بصوته، إنّ الواجب يقتضي منه توجيه الشكر ومشاعر العرفان إلى كل أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومسؤوليها كذلك على المجهودات المبذولة وعلى الاجراءات الميسرة لتمكين كل مواطن من آداء واجبه الانتخابي.

وأضاف “أنا سعيد اليوم بممارسة حقي الدستوري كمواطن لانتخاب رئيس الجمهورية للفترة القادمة”.

ودعا الوزير الأول كافة المواطنين في الداخل والخارج للاقبال على صناديق الاقتراع والمساهمة الواسعة والقوية في هذا الاستحقاق الانتخابي. لما يمثله من أهمية في تعزيز المسار الديمقراطي.

كما أن هذه الانتخابات - يضيف الوزير الأول- تجري في ظل سياق إقليمي ودولي بالغ التوتر والاضطرابات وقد يكون مرشحا إلى التطور بمخاطره وتداعياته.

وتابع الوزير الأّول “إني على ثقة أن الشعب الجزائري سيختار المرشح الأكثر استحقاقا في جزائر راقية ومزدهرة ومنتصرة”.