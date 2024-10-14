رسام طوغولي يقدم هدية لقائد الخضر رياض محرز

حظي اللاعب الدولي الجزائري، رياض محرز، بزيارة خاصة اليوم الاثنين، بمقر إقامة المنتخب الوطني، بالعاصمة الطوغولية “لومي”.

وزار أحد الرسامين الطوغوليين، مقر إقامة “الخضر”، خصيصا من أجل إهداء هدية إلى القائد ونجم مانشستر سيتي الانجليزي السابق، رياض محرز.

حيث قام الرسام، برسم محرز، وأهدى هديته الرمزية للاعب الحالي، للأهلي السعودي. الذي يبدو بأنه شعبيته في القارة السمراء، لم تتراجع رغم رحيله عن “البريميرليغ” قبل سنة ونصف من الآن.